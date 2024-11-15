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На выставке подбитой техники НАТО в Казани откроют пункт отбора на службу по контракту
Завтра, 16 ноября в 14.00 на трофейной выставке натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» в Казани будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.
Трофейная выставка натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» продолжает переезжать по России. К настоящему времени с экспонатами уже познакомились более миллиона человек. На днях она открылась в Казани.
Посмотреть своими глазами на выставку можно до 19 ноября на площадке возле Центрального стадиона. Выставка работает с 10:00 до 16:00.
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