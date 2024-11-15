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СВО 15 ноября 2024 09:49

На выставке подбитой техники НАТО в Казани откроют пункт отбора на службу по контракту

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Завтра, 16 ноября в 14.00 на трофейной выставке натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» в Казани будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

Трофейная выставка натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» продолжает переезжать по России. К настоящему времени с экспонатами уже познакомились более миллиона человек. На днях она открылась в Казани.

Посмотреть своими глазами на выставку можно до 19 ноября на площадке возле Центрального стадиона. Выставка работает с 10:00 до 16:00.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00
#спецоперация #служба по контракту
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