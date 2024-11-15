На выставке подбитой техники НАТО в Казани откроют пункт отбора на службу по контракту

Завтра, 16 ноября в 14.00 на трофейной выставке натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» в Казани будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

Трофейная выставка натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» продолжает переезжать по России. К настоящему времени с экспонатами уже познакомились более миллиона человек. На днях она открылась в Казани.

Посмотреть своими глазами на выставку можно до 19 ноября на площадке возле Центрального стадиона. Выставка работает с 10:00 до 16:00.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.