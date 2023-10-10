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На вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят еще 359 млн рублей
На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена между станциями «Ул. Ю. Фучика» и «Ул. Ак. Сахарова» предполагается направить еще более 359,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
На двух участках подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, уложить наружные сети теплоснабжения и обеспечить благоустройство территории.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 17 октября, итоги аукциона подведут 19 октября. Выполнить работы исполнитель будет обязан уже к 12 декабря текущего года.
Ранее на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства казанского метро решили выделить почти 587,2 млн рублей. Это был далеко не первый подобный тендер.
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