На вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят еще 359 млн рублей

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На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена между станциями «Ул. Ю. Фучика» и «Ул. Ак. Сахарова» предполагается направить еще более 359,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

На двух участках подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, уложить наружные сети теплоснабжения и обеспечить благоустройство территории.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 17 октября, итоги аукциона подведут 19 октября. Выполнить работы исполнитель будет обязан уже к 12 декабря текущего года.

Ранее на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства казанского метро решили выделить почти 587,2 млн рублей. Это был далеко не первый подобный тендер.