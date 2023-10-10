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Руc Тат
Экономика 10 октября 2023 06:00

На вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят еще 359 млн рублей

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На вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят еще 359 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена между станциями «Ул. Ю. Фучика» и «Ул. Ак. Сахарова» предполагается направить еще более 359,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

На двух участках подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, уложить наружные сети теплоснабжения и обеспечить благоустройство территории.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 17 октября, итоги аукциона подведут 19 октября. Выполнить работы исполнитель будет обязан уже к 12 декабря текущего года.

Ранее на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства казанского метро решили выделить почти 587,2 млн рублей. Это был далеко не первый подобный тендер.

Длина первого участка второй линии казанского метро составит 5,75 километра. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова». Из-за строительства первой из них часть улицы Юлиуса Фучика окажется закрыта до 2027 года.
#казанский метрополитен #строительство метро
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