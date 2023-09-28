В мэрии рассказали, на сколько лет закрыли участок по ул.Фучика в Казани

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Участок дороги по ул.Фучика, который накануне закрыли на время строительства одноименной станции метро, будет недоступен до 2027 года. Информацию уточнили в исполкоме со ссылкой на районную администрацию.

«Как сообщает администрация района, этот участок закроют до 2027 года, движение будет по объездным дорогам», — отметили в мэрии.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», движение ограничено на отрезке дороги от дома №30 по улице Сафиуллина до дома №84 по улице Рихарда Зорге. Автомобили и общественный транспорт будут курсировать по дороге-дублеру.

Однако в городском Комитете по транспорту, отвечая на вопросы казанцев, заявили, что трамвайную линию закрывать не планируется.