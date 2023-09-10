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На вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят еще 587 млн рублей
На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена между станциями «Ул. Ю. Фучика» и «Ул. Ак. Сахарова» и благоустройство территории хотят направить еще почти 587,2 млн рублей. Тендер размещен на портале госзакупок.
Исполнителю работ, в частности, придется демонтировать торговые павильоны, вырубить зеленые насаждения и провести впоследствии компенсационную посадку деревьев.
Кроме того, подрядчику предстоит организовать работы по обустройству наружных сетей водоснабжения, канализации, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, выносу кабеля электроснабжения, соответствующие земляные работы (второго этапа), а также построить временные дороги.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 18 сентября, итоги аукциона подведут 20 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы к 12 декабря текущего года.
Ранее на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства казанского метро было решено выделить почти 224,4 млн рублей.
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