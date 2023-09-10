На вынос коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят еще 587 млн рублей

Работы по строительству казанского метро в 2022 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена между станциями «Ул. Ю. Фучика» и «Ул. Ак. Сахарова» и благоустройство территории хотят направить еще почти 587,2 млн рублей. Тендер размещен на портале госзакупок.

Исполнителю работ, в частности, придется демонтировать торговые павильоны, вырубить зеленые насаждения и провести впоследствии компенсационную посадку деревьев.

Кроме того, подрядчику предстоит организовать работы по обустройству наружных сетей водоснабжения, канализации, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, выносу кабеля электроснабжения, соответствующие земляные работы (второго этапа), а также построить временные дороги.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 18 сентября, итоги аукциона подведут 20 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы к 12 декабря текущего года.

Ранее на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства казанского метро было решено выделить почти 224,4 млн рублей.

Длина первого участка второй линии казанского метро составит 5,75 километра. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова».