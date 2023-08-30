На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства казанского метро направят 224 млн

Работы по строительству казанского метро в 2022 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройству территории на первом участке второй линии казанского метрополитена между станциями «Ул. Ю. Фучика» и «Ул. Ак. Сахарова» хотят направить почти 224,4 млн рублей. Тендер размещен на портале госзакупок.

Речь идет, в частности, об обустройстве сети ливневой канализации и первом этапе земляных работ канализации, установке и электроснабжении двух светофоров, строительстве временных дорог (в том числе въезда на эстакаду для общественного транспорта с улицы Х. Бигичева).

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 6 сентября, итоги аукциона подведут 8 сентября. Подрядчик будет обязан выполнять работы к 12 декабря текущего года.

Длина первого участка второй линии казанского метро составит 5,75 километра. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова». В июле на строительство метрополитена было решено направить еще почти миллиард рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на станциях казанского метро начали заменять эмблемы «М».