На строительство второй линии казанского метро направят еще почти миллиард рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена (от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова») дополнительно направят более 943,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет в том числе о таких работах, как прокладка левого и правого тоннелей (длиной 100 метров) на перегоне от станции «Ул. Ак. Сахарова» до станции «100-летие ТАССР», сооружение котлованов, строительство вестибюля на станции «Ул. Ак. Сахарова», демонтаж и монтаж тоннелепроходческого комплекса и технологических тележек.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Подача заявок завершится 18 июля, итоги аукциона подведут 20 июля. Подрядчик будет обязан выполнять работы к 12 декабря текущего года.

Длина первого участка второй линии казанского метро составит 5,75 километра. Он будет включать четыре станции: «Ул. Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Ул. Ак. Сахарова».