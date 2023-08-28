На станциях казанского метро начали заменять эмблемы «М»

Фото: t.me/s/metroelectrotranskzn

В метрополитене Казани начали заменять логотип «М», установленный на сходах станций для их обозначения. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.

В предприятии отметили, что старые эмблемы эксплуатировались с момента открытия метро — с 2005 года, за это время выцвели и выглядели уже достаточно неприглядно, из-за этого поступали обращения пассажиров, отмечающих малую заметность сходов.

На сегодня смонтированы уже все эмблемы на станции «Суконная Слобода» — новый логотип подсвечивается изнутри, благодаря чему пассажиры издалека могут заметить местоположение входа в метро. В ближайшие дни знаки заменят на станциях «Кремлёвская» и «Тукая».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко Дню города обновили станцию метро «Авиастроительная».