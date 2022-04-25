На выборах во Франции победил Макрон

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон остается на второй срок, набирав во втором туре президентских выборов 58,55% голосов. Об этом сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.

Его конкурентка еще со времен предыдущих выборов, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,45 процента. Она признала поражение, уточнив при этом, что ее партия вступает в гонку грядущих парламентских выборов.

Реакция на результаты выборов во Франции внутри страны неоднозначная, во многих городах начались протесты и волнения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время предвыборной кампании Марин Ле Пен заявляла, что признает Крым российским и что в случае ее победы на выборах Франция начнет процесс выхода из НАТО.