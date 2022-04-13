Кандидат в Президенты Франции подчеркнула, что признает Крым российским

Крым воссоединился с Россией на основании проведенного референдума, и это не изменить. Об этом в интервью каналу BFM TV рассказала кандидат в Президенты Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что по-прежнему считает Крым российским и не испытывает сожаления из-за запрета на въезд на Украину, не планируя ехать туда даже при снятии ограничения.

«Историю не переписать. В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией», — приводит слова Ле Пен РИА Новости.

Также политик заявила, что в случае ее победы республика выйдет из НАТО

Первый тур выборов состоялся 10 апреля. По его итогам Ле Пен находится на втором месте с 23,15% голосов, уступая действующему Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который набрал 27,84%. Следующий этап намечен на 24 апреля.

Крым вошел в состав России в 2014 году, и, как подчеркнул Президент России Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова «закрыт окончательно».