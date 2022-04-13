Кандидат в Президенты Франции заявила, что в случае ее победы республика выйдет из НАТО

Кандидат в Президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах хочет вывести страну из объединенного военного командования НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию», - сказала политик на пресс-конференции в Париже, отметив, что республику нужно вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы.

Ле Пен также намерена после завершения конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

Также она пообещала, что в случае ее избрания Франция выйдет из программы по совместной разработке военных самолетов с Германией и сосредоточится на обновлении своих истребителей Rafale.

Кандидат на пост главы государства подчеркнула, что не хочет, чтобы страна вышла из состава Евросоюза, но собирается «реформировать его изнутри».

Второй тур президентских выборов назначен на 24 апреля. Соперник Ле Пен в финале - действующий Президент Франции Эмманюэль Макрон. который лидирует после подсчета 90% бюллетеней.