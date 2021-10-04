На второй линии метро в Казани комплексы «Айсылу» и «Ляйсан» прошли первые 3 километра

На второй линии строящихся четырех станций метро в Казани — комплексы «Айсылу» и «Ляйсан» прошли первые три километра. О ходе строительства на аппаратном совещании в мэрии рассказал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

«Работы по выносу коммуникаций развернуты по всей линии первого участка. Строительная площадка станции напротив ТЦ „МЕГА“ выбрана как базовая. Здесь выполнено строительство всех необходимых объектов: административно-бытового комплекса, пункта приема пищи, административных зданий, штаба строительства, медицинского пункта. Станция обеспечена линиями временного электроснабжения механизации 10 кВ. Выполнена разработка котлована в объеме 200 тыс. кубометров, ведутся монолитные и гидроизоляционные работы. Уложено более 15 тыс. кубометров монолитного железобетона, что составляет 60% от общего объема станций», — отметил докладчик.

По словам Рахимова, при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и мэра города Ильсура Метшина в апреле 2020 года начата проходка левого перегонного тоннеля от станции напротив ТЦ «МЕГА» до станции на пересечении на пересечении ул. Фучика и ул. Ломжинской. Проходку начал тоннельный комплекс «Айсылу». В октябре того же года второй комплекс «Ляйсан» стартовал по правому тоннелю. «Длина перегона между двумя этими станциями 2220 метров. На сегодня ими пройдено 1710 погонных метров и 1485 погонных метров соответственно», — рассказал спикер.

На второй станции на пересечении ул.Фучика и ул.Ломжинской освоена часть котлована, решается вопрос со сносом рынка на ул.Фучика, перекладке коммуникаций.

На третьей станции между ул.Завойского и ул.Кул Гали продолжаются работы по выносу коммуникаций, ведется строительство правой объездной дороги с переключением троллейбусной линии и линии освещения.

На четвертой станции ул. Фучика и ул. Зорге продолжаются работы по выносу коммуникаций, других работ в этом году не планируется.

На первом участке предусмотрено строительство трех перегонных вентиляционных установок, одной водоотливной установки и одна людская соединительная сбойка. Планируемый срок завершения всех работ — август 2027 года.

«Строительство предстоит сложное, так как все станции расположены на проезжей части улицы Фучика, и строительство возможно только после обустройства объездных дорог», — резюмировал Марат Рахимов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство второй линии метро в Казани обойдется в 41,1 млрд рублей. Также на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Президента РФ Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова за внимание к развитию казанского метро.