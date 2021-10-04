Строительство второй линии метро в Казани обойдется в 41,1 млрд рублей

В Казани ведутся работы на первом участке второй линии метрополитена с четырьмя станциями и пропускной способностью 30 пар поездов/час. Строительство этого участка обойдется в 41,1 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

«Вторая линия метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы города Казани и замкнется с первой линией метрополитена на станции Яшьлек и Дубравная. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова, „Казметрострой“ сразу же после открытия станции „Дубравная“ в 2018 году развернуло работы по строительству второй линии метрополитена», — отметил докладчик.

По словам Рахимова, разрешение на строительство было выдано 9 августа 2021 года.

Длина всего первого участка второй линии метрополитена составляет 5750 метров. Количество станций — четыре. Перспективная пропускная способность 30 пар поездов в час. Трасса линии проходит по территории Приволжского и Советского районов Казани. «Пока названий станций нет, ожидается конкурсное название по традиции», — уточнил Марат Рахимов.

Перегонные тоннели диаметром 5,1 м строятся закрытым способом, с применением тоннелепроходческих комплексов с грунтовым пригрузом забоя, станции строятся открытым способом в котлованах. На каждой станции проектом предусмотрены островные платформы длиной 105 погонных метров и два подземных вестибюля. На станции «Дубравная» для перехода пассажиров с первой линии на вторую предусмотрен подземный пешеходный переход.

На участке предусмотрено строительство четырех станций. Станция № 1 — напротив ТЦ «Икеа», станция № 2 — на пересечении ул.Фучика и ул.Ломжинской, станция № 3 — в 10-м микрорайоне между ул. Завойского и ул. Кул Гали и завершающая станция — на пересечении ул.Фучика и ул. Зорге.

Вторая станция на пересечении ул.Фучика и ул.Ломжинской будет оборудована тремя лентами лестничных эскалаторов, остальные — лестничными спусками. Для перехода пассажиров между первой и второй линиями предусмотрен подземный пешеходный переход со станции Дубравная.

«Планируемый срок завершения работ — август 2027 года», — сказал Рахимов.