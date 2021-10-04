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Ру Тат
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4 октября 2021  10:36
Егор Никитин

Метшин поблагодарил Путина и Минниханова за внимание к развитию казанского метро

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Развитие общественного транспорта, в том числе метро, является единственным выходом для таких крупных городов, как Казань. Руководство республики и страны держат данную тему на контроле и помогают с реализацией казанского метрополитена. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Спасибо нашему Президенту Рустаму Нургалиевичу – все эти годы республика отдельно финансировала данную программу. И буквально недавно Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что и федеральный центр готов поддерживать строительство метро», — отметил Ильсур Метшин.

Он выразил надежду, что благодаря всеобъемлющей поддержке казанский метрополитен получит новый импульс своего развития. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство второй линии метро в Казани обойдется в 41,1 млрд рублей.

#казанское метро #ильсур метшин
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