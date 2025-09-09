«На все случаи жизни»: нижнекамцы собрали медицинскую помощь бойцу с позывным Лекарь

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жаропонижающие, обезболивающие, витамины, бинты, шприцы и даже градусники. Сегодня в Нижнекамске гуманитарную помощь передали бойцу с позывным Лекарь. Необходимые медицинские препараты собирали неравнодушные горожане: кто-то приносил лекарства, кто-то помог деньгами.

Лекарь служит санинструктором в зоне специальной военной операции. В его рюкзаке всегда должны быть средства «на все случаи жизни», говорит боец.

«Сейчас смена погоды, начинаются сезонные заболевания – бойцы простужаются, болеют. Кому-то нужны капли для глаз, кому-то ушные, лекарства от высокого или низкого давления. Поэтому и наборы такие обширные», – пояснил боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сбор организовали волонтеры группы «Добрые сердца». Закупить все необходимое удалось быстро.

«Нужны были жаропонижающие, обезболивающие, витамины. Очень оперативно собрали – кто-то приносил деньги, кто-то закупал лекарства в аптеках и сразу передавал. Мы молодцы», – отметила Лариса Орлова, председатель СТОС 6 и 7-го микрорайонов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Благодарность за помощь от бойцов приходит регулярно. Сегодня волонтеры получили очередное письмо. «От личного состава полка 1434 «Ахмад-Чечня-Восток» выражаем благодарность за неоценимую помощь. Мы глубоко ценим ваш труд и верим, что вместе приблизим Победу», – говорится в обращении.

Сбор гуманитарной помощи в Нижнекамске продолжается. Склады с необходимыми вещами пополняются ежедневно, и, как уверяют волонтеры, работа не прекратится до самой победы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.