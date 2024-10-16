На время саммита в Казани увеличат число электричек от вокзала до аэропорта

Во время проведения саммита БРИКС в столице Татарстана будет увеличено число рейсов электропоездов между железнодорожным вокзалом «Казань-1» и аэропортом. Они будут ходить с 4.15 утра до 2.30 ночи. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков во время осмотра нового электропоезда, привезенного в Татарстан как раз к саммиту.

«Дополнительно к 20 уже существующим регулярным маршрутам добавляется от 5 до 50 рейсов по маршруту „Казань-1“ — аэропорт. Новый электропоезд оснащен всем необходимым оборудованием, есть даже точка доступа Wi-Fi. Электрички будут раз в 20 минут уходить с разных платформ», — пояснил замминистра.

Около 8 часов утра новый электропоезд впервые отправился от железнодорожного вокзала в сторону аэропорта.

К саммиту БРИКС был частично обновлен и сам вокзал «Казань-1». В здании дополнительно оборудовали зал для маломобильных групп населения, а также зал для официальных делегаций, отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Вокзал содержится в достойном виде, многие пассажиры дают самую высокую оценку. Хочу подчеркнуть, что во время проведения саммита БРИКС не только все пригородные поезда будут ходить согласно своему расписанию, но и [окажутся] введены дополнительные, которые будут обслуживать клиентские группы», — заверил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Подробнее о предстоящем мероприятии читайте в материале «Татар-информа» Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани.