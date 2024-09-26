К саммиту БРИКС отреставрируют интерьеры ж/д вокзала «Казань-1»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана приведут в порядок зал ожидания железнодорожного вокзала «Казань-1», признанного объектом культурного наследия республиканского значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажное кирпичное здание пассажирского железнодорожного вокзала было построено в 1895-1896 годах. Плоскости фасадов расчленены тремя ризалитами и пилястрами. Эклектичное оформление включает элементы псевдорусского стиля. Центральная часть акцентирована за счет наличия входного портала, она имеет два купольных завершения со штоками. Лепные детали выделяются светлыми пятнами на фоне кирпичных стен.

«Объемно-планировочная композиция и архитектурная пластика фасадов придают зданию торжественность», — констатируют авторы государственной историко-культурной экспертизы.

Фото: vk.com/okn.tatarstan

При этом памятник отличает богатое архитектурно-декоративное убранство интерьеров залов. Интерьеры высотой в два этажа имеют плоские профилированные перекрытия (в боковых ризалитах перекрытия покоятся на полуциркульных арках), филенчатые двупольные двери, пилястры с каннелюрами, круглые колонны, металлические люстры с хрустальными бусами.

Здание хорошо сохранилось и используется по назначению. Оно представляет интерес как памятник промышленной архитектуры конца XIX века, заметили в ведомстве.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что в ходе реставрации предполагается разместить VIP-зал ожидания на первом этаже. Там будут проведены работы по усилению проемов, отделке помещений, устройству перегородок и инженерных систем. Помимо прочего, проектом предусмотрен локальный ремонт штукатурки, а также покраска стен и лепного декора.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.