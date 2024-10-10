На время саммита БРИКС в Казани могут установить особый противопожарный режим. Соответствующее постановление исполкома города в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Особый противопожарный режим предполагается ввести с 18 по 26 октября. Если постановление вступит в силу, то в эти даты запретят разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Также нельзя будет разводить огонь для приготовления пищи в населенных пунктах и садоводческих товариществах, подверженных угрозе лесных пожаров.

Кроме того, документом запрещается применять пиротехнику и запускать неуправляемые изделия, которые поднимаются за счет нагревания воздуха внутри конструкций с помощью открытого огня.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. В начале месяца в исполкоме столицы РТ обсудили меры безопасности в преддверии этого события.