В исполкоме Казани обсудили меры безопасности в преддверии саммита БРИКС

Фото: Мэрия Казани

Накануне в исполкоме столицы Татарстана состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсуждали дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров отметил, что сейчас в городе проводятся объезд и осмотр гостиниц, объектов промышленности, торговли, строительства, сферы услуг и всех других объектов, задействованных в мероприятиях саммита.

«Не менее важно проверить арендуемое жилье, общежития, садовые товарищества, дачные кооперативы для выявления подозрительных лиц, которые могут участвовать в подготовке и совершении диверсионно-террористических актов», – подчеркнул руководитель исполкома.

Начальник УВД Казани Надир Закиров призвал горожан сообщать обо всех подозрительных личностях в правоохранительные органы. Он подчеркнул важность повышенной бдительности при обнаружении странных вещей в местах массового скопления людей, таких как парковки, торговые центры, кафе и рестораны, подъезды жилых домов, подвалы и чердаки, а также во дворах.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.