В Казани ограничат движение во время «КазаньФорума» и саммита Россия – АСЕАН

В Казани возможно временное ограничение парковки и движения транспорта, средств индивидуальной мобильности и курьерских служб с 12 по 17 мая 2026 года в связи с проведением XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Это следует из проекта постановления Исполнительного комитета города, который проходит антикоррупционную экспертизу. Аналогичные ограничения планируются также с 16 по 20 июня, в дни саммита Россия – АСЕАН.

Документ предусматривает введение ограничений при необходимости на 37 участках в центре Казани и других районах. Среди них: улицы Пушкина, Театральная, Карла Маркса, Марселя Салимжанова, Спартаковская, Хади Такташа, Московская, Ташаяк, Лево-Булачная, Петербургская, Большая Красная, Чистопольская, Абдуллы Бичурина и другие, а также парковочные зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», у домов на улицах Фатыха Амирхана, Декабристов, Аграрной, Односторонка Гривки и у павильонов станций метро.

Кроме того, планируется ограничить движение и стоянку транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности, в оба периода.

Комитету по транспорту поручено установить временные дорожные знаки и зачехлить существующие, а также разместить информацию об ограничениях на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани.