Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат для участников «КазаньФорума»

Дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат в дни проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает компания «Содружество».

«С 13 по 15 мая по этому маршруту ежедневно будут курсировать 14 дополнительных пригородных электропоездов. Для удобства доставки гостей и участников форума они будут следовать без промежуточных остановок», – говорится в сообщении.

Со станции Казань поезда отправятся в 8.40, 9.52, 11.02, 13.08, 14.43, 17.35 и 20.30.

Со станции Аэропорт электрички отправятся в 9.16, 10.22, 12.33, 14.13, 15.15, 19.53 и 21.15.