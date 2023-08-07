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Общество 7 августа 2023 17:59

На восстановление освещения в массивах Казани направят более 40 млн рублей

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На восстановление освещения в массивах Казани направят более 40 млн рублей
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На восстановление дорожного освещения в поселках города Казани в этом году направлено более 40 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«В этом году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова продолжается реализация программы восстановления дорожного освещения в поселках Казани. Запланировано смонтировать более 1,4 тыс. светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве города на сумму более 40 млн рублей, — сообщил он.

Фото: скриншот

На данный момент выполнение программы составляет 30%. Новые светильники освещают улицы в Борисково, Отарах, Старом Победилово и других поселках.

Новое освещение устанавливается и в рамках дорожных работ. В этом году его получат более 50 казанских улиц – это Хлебозаводская, Революционная, Толстого, Рустема Яхина, Седова, Волкова.

«На данных участках установят более 600 новых опор и светодиодных энергосберегающих светильников», — доложил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт и строительство казанских дорог обойдется в 27 млрд рублей в 2023 году.

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#уличное освещение
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