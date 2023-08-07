Ремонт и строительство казанских дорог обойдется в 27 млрд рублей в 2023 году

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Общий объем финансирования программ ремонта и строительства дорог в Казани на этот год составит 27 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

16,7 млрд рублей направлено на строительство и реконструкцию дорожных объектов; 6,5 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети; 2,8 млрд — на реализацию программы «Наш двор» и 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Всего в этом году будут отремонтированы 47 участков дорог. Общая площадь ремонта с учетом дворов составит более 1,5 млн квадратных метров», — отметил Куляжев.

«В конце прошлой недели мы вместе с журналистами осмотрели ход работ на строящемся Вознесенском тракте, в октябре планируем запустить по нему движение. Параллельно ведется строительство второго участка с выходом на М7. Огромные объемы дорожных работ ведутся на объектах», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция Горьковского шоссе в Казани выполнена на 55%.