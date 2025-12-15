На Волге в пределах Татарстана начался ледостав

Фото: пресс-служба АО «Флот РТ»

В пределах Татарстана на реке Волге начался ледостав. Об этом сообщает пресс-служба АО «Флот РТ» в своем Telegram-канале.

При этом в судоходной компании напомнили, что выход на лед сопряжен с серьезной опасностью для жизни.

Во-первых, толщина льда неоднородна, и визуально невозможно определить его прочность. Во-вторых, первый и последний лед наиболее коварны, потому что они самые хрупкие, подчеркнули в пресс-службе.

В Татарстане климатическая зима пришла на смену аномальному теплу в начале прошлой недели. Сегодня вечером в республике вновь ожидаются метели с ухудшением видимости.

Паромная переправа Казань – Верхний Услон прекратила свою работу 10 декабря. Когда лед достигнет необходимой толщины, она возобновит деятельность в зимнем режиме.

Из-за повышения уровня воды Росводресурсы скорректировали сбросные расходы Куйбышевского водохранилища до 20 января.