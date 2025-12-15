news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 13:34

На Волге в пределах Татарстана начался ледостав

Читайте нас в
Телеграм
На Волге в пределах Татарстана начался ледостав
Фото: пресс-служба АО «Флот РТ»

В пределах Татарстана на реке Волге начался ледостав. Об этом сообщает пресс-служба АО «Флот РТ» в своем Telegram-канале.

При этом в судоходной компании напомнили, что выход на лед сопряжен с серьезной опасностью для жизни.

Фото: пресс-служба АО «Флот РТ»

Во-первых, толщина льда неоднородна, и визуально невозможно определить его прочность. Во-вторых, первый и последний лед наиболее коварны, потому что они самые хрупкие, подчеркнули в пресс-службе.

В Татарстане климатическая зима пришла на смену аномальному теплу в начале прошлой недели. Сегодня вечером в республике вновь ожидаются метели с ухудшением видимости.

Фото: пресс-служба АО «Флот РТ»

Паромная переправа Казань – Верхний Услон прекратила свою работу 10 декабря. Когда лед достигнет необходимой толщины, она возобновит деятельность в зимнем режиме.

Из-за повышения уровня воды Росводресурсы скорректировали сбросные расходы Куйбышевского водохранилища до 20 января.

читайте также
Росводресурсы скорректировали сбросные расходы Куйбышевского водохранилища до 20 января
Паромную переправу Казань – Верхний Услон закрыли в Татарстане
Паромную переправу Казань – Верхний Услон закрыли в Татарстане
#Волга #ледостав #Флот РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025