Росводресурсы скорректировали сбросные расходы Куйбышевского водохранилища до 20 января

Режимы работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада до 20 января установлены на заседании межведомственной рабочей группы с участием заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Алмаза Тугушева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«Уровень Куйбышевского водохранилища с 11 ноября по 10 декабря постепенно повышался с интенсивностью около 2 см в сутки – до 52,4 м БС. Изначально до 20 января Росводресурсами был предложен режимы работы Куйбышевского водохранилища со средним сбросным расходом 5300-5500 куб. м/с, на Нижнекамском – с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла на отметках 63,0-63,75 м БС. Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана эти предложения были поддержаны», – рассказали в пресс-службе.

Однако по просьбе представителей энергетической отрасли и в связи с повышенной водностью в ноябре и декабре представители Росводресурсов предложили увеличить расходы Куйбышевского водохранилища.

«С учетом корректировки установлен режим работы гидроузлов Куйбышевского водохранилища до 20 января со средним сбросным расходом 6100 куб. м/с, Нижнекамского – с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла на отметках 62,7-63,75 м БС», – добавили в пресс-службе.

Следующее заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада пройдет во второй декаде января 2026 года.