На видео сняли подростков на крыше электрички Казань – Арск

Компанию из четверых подростков заметили на крыше электрички, курсирующей по маршруту Казань – Арск. Соответствующее видео опубликовали в одном из татарстанских интернет-сообществ. На записи видно, как четверо пареньков резвятся и снимают свою опасную выходку на камеру телефонов.

Ранее заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин попросил жителей Татарстана сообщать о зацеперах. Он напомнил о трагедии, произошедшей 5 мая на станции «Дербышки», где 14-летнего мальчика ударило током. Подросток скончался в больнице.