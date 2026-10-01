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Происшествия 1 октября 2026 10:20

На видео сняли подростков на крыше электрички Казань – Арск

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На видео сняли подростков на крыше электрички Казань – Арск

Компанию из четверых подростков заметили на крыше электрички, курсирующей по маршруту Казань – Арск. Соответствующее видео опубликовали в одном из татарстанских интернет-сообществ. На записи видно, как четверо пареньков резвятся и снимают свою опасную выходку на камеру телефонов.

Ранее заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин попросил жителей Татарстана сообщать о зацеперах. Он напомнил о трагедии, произошедшей 5 мая на станции «Дербышки», где 14-летнего мальчика ударило током. Подросток скончался в больнице.

#школьники зацеперы #подростки зацеперы #электричка
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