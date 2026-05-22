«Либо хулиганят, либо снимают контент для соцсетей»: РЖД о росте количества подростков-зацеперов

Напряжение контактной сети железной дороги в 50 раз выше, чем в розетке, – шансов выжить, прикоснувшись, у человека практически нет. Дети гибнут, пытаясь снять контент для соцсетей, а также из-за невнимательности. Как уберечь ребенка от беды, рассказали сотрудники РЖД и транспортной полиции.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество происшествий с детьми на железной дороге в Татарстане растет»

С начала года в Татарстане выросло количество происшествий с детьми на железной дороге. За четыре с половиной месяца на участке Казанского региона Горьковской железной дороги произошло четыре ЧП – три ребенка погибли, один получил травмы.

За такой же период 2025 года произошло три ЧП на железной дороге – в одном из них погибли сразу двое детей, в общей сложности было четверо погибших. Всего за прошлый год на железной дороге в Татарстане погибли 32 человека – это и дети, и взрослые.

Со статистикой не поспоришь: в 2022 году погиб один ребенок, в 2023 году – трое. В 2024 году произошло три происшествия, в которых погиб один ребенок. В 2025 году – шесть происшествий и четверо погибших.

Люди гибнут из-за собственной невнимательности, а еще из желания набрать лайки в социальных сетях. Сотрудники РЖД бьют тревогу: в этом году в Татарстане участились случаи зацеперства среди подростков. Виной всему модный тренд в Сети.

Анатолий Савельев: «Даже если не касаться провода, можно попасть в радиус действия электрического тока, который составляет 2 метра» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня журналисты «Татар-информа» побывали на станциях, где чаще всего происходят ЧП с детьми.

На перегоне Васильево – Зеленый Дол трагедия произошла 1 мая этого года.

«На этом месте погиб подросток, ему было всего 16 лет. Он переходил железнодорожные пути, проходящие по мосту через реку Сумка вместе с другом, они шли на рыбалку. Мальчик шел, подняв шестиметровую углепластиковую удочку вверх. Углепластик – это материал, хорошо проводящий ток, наравне с медью. Этой удочкой он задел провода контактной сети, проходящие над рельсами, и получил смертельный удар током», – рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Юдинской дистанции электроснабжения Анатолий Савельев.

Сила удара тока была такой, что часть обуви расплавилась Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На месте трагедии мы нашли обугленный кроссовок – сила удара тока была такой, что часть обуви расплавилась. По словам специалистов, удар током контактной линии ж/д путей в 50 раз мощнее, чем от бытовой розетки.

«Даже если не касаться провода, можно попасть в радиус действия электрического тока»

Такой случай среди рыбаков не первый. 6 мая на станции Сосновка в Кировской области, которая относится к Казанскому региону Горьковской железной дороги, травмы получил 15-летний подросток. Он также переходил железнодорожные пути и удочкой задел контактный провод, он скончался в больнице.

«Даже если не касаться провода, можно попасть в радиус действия электрического тока, который составляет 2 метра. Напряжение в контактной сети – 27 тысяч вольт. Ток короткого замыкания около 4-5 тысяч ампер. Хочу напомнить, что для человека опасен электрический ток 0,5 ампера. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Мы не говорим уже о том, чтобы играть или проводить здесь время, даже просто переходить железнодорожные пути очень травмоопасно», – предупредил он.

Нельзя поднимать удочку или нести ее на плече – это увеличивает риск приближения к проводам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В соответствии с нормативами расстояние от земли до проводов в нижней точке провиса провода должно составлять в непроезжей части не менее 6 м.

«Если учесть рост человека и длину удочки, нетрудно понять, что приблизиться концом удилища на недопустимое расстояние к проводам линии электропередачи не составит труда», – отметил Анатолий Савельев.

Он напомнил, что нельзя поднимать удочку или нести ее на плече, – это увеличивает риск приближения к проводам. Нужно проносить удилище, сложив его и опустив параллельно земле.

Влажная леска и повышенная влажность воздуха увеличивают опасность поражения электрическим током. Даже приближение удилища к линии на расстояние до двух метров может привести к беде.

Юрий Уткин: «Они хотели лайков, просмотров и популярности – к сожалению, ценой всему этому стала детская жизнь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока ждали электричку, решили снять контент для соцсетей»

Следующая станция, на которую мы отправились, – «Дербышки». Здесь 5 мая получил удар током 14-летний подросток. Он скончался в больнице.

«Как позже мы выяснили, мальчик был на станции с другом. Они вдвоем приехали сюда, зацепившись за подвижной состав. Здесь они остались дожидаться следующую электричку, а пока ждали, решили снять контент для соцсетей. Один из них залез на зерновоз и был поражен электрическим током. Он упал в междупутье, а друг, испугавшись, убежал», – рассказал главный инженер Казанской дистанции пути Юрий Уткин.

Очевидцы вызвали скорую, мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«Второй мальчик снимал происходящее на телефон друга и вместе с этим телефоном скрылся. Потом уже он вернул его. Они хотели лайков, просмотров и популярности – к сожалению, ценой всему этому стала детская жизнь», – подчеркнул он.

Даже не успев подняться на крышу вагона, можно получить удар током Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сотрудники железной дороги предупреждают: даже не успев подняться на крышу вагона, можно получить удар током. Шансов выжить после такой травмы практически нет.

«Запомните, что нельзя прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи. Не прикасайтесь к проводам, провисающим или лежащим на земле. Смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе чем на 8 метров к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии, проводам контактной сети. Поговорите со своими детьми и объясните им эти простые правила безопасности», – подчеркнул Юрий Уткин.

Недалеко от этого места в феврале прошлого года погибли мальчик и девочка 10 и 11 лет – это были брат и сестра. Они переходили железную дорогу в неположенном месте, не заметили, как на них движется поезд. От полученных травм оба скончались на месте.

Трагедии происходят в местах, не предназначенных для перехода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Девочка с подругой фотографировались на железной дороге и не заметили приближающийся поезд»

Опасность подстерегает на любом участке железной дороги, особенно если речь идет о местах, не предназначенных для перехода.

7 января этого года на станции Ходяшево Зеленодольского района РТ получил травмы 15-летний подросток. Он стоял слишком близко к рельсам. Тепловоз применил экстренное торможение, увидев ребенка, однако трагедии избежать не удалось. Выяснилось, что при приближении поезда мальчик сошел с пассажирской платформы на пешеходный переход, не уточнив, по какому пути пройдет состав поезда, и встал на первую ступеньку спуска пешеходного перехода в опасную зону. Его задело поездом по касательной. К счастью, ему удалось выжить.

29 апреля прошлого года на участке между станциями «Брикетный» и «Элекон» электропоезд сбил подростка. Девочка с подругой фотографировались на железной дороге и не заметили приближающийся поезд. Одну из них поезд задел по касательной, девочка выжила.

Опасность подстерегает на любом участке железной дороги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В марте прошлого года удар током получил подросток, который поднялся на вагон стоящего грузового состава и был поражен электротоком вольтовой дуги. Это произошло недалеко от станции Новое Аракчино. Ребенок получил тотальный ожог – 3-4-й степени, 98% от всей поверхности тела, – он скончался в течение суток.

«Сообщения о подростках-зацеперах поступают в полицию каждую неделю»

Пожалуй, самое ужасное, когда дети намеренно идут железную дорогу, чтобы развлечься.

«В этом году не только в Татарстане, но и в других регионах отмечается рост случаев зацеперства, когда дети цепляются за вагоны. Делают они это и ради острых ощущений, и ради контента в социальных сетях – у них сейчас это модный тренд. К сожалению, дети не осознают, насколько это опасно», – рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте Фания Фасхутдинова.

Профилактическая работа проходит во всех школах, которые находятся вблизи железной дороги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она отметила, что сообщения о зацеперах поступают каждую неделю. Чаще всего идут на такую опасную шалость подростки до 16 лет.

«Чаще всего дети цепляются за вагоны на станциях “Ометьево”, “Дербышки”, “Элекон”. В этом году мы задержали 11 подростков, их родителям выписали административные штрафы за неисполнение родительских обязанностей», – добавила она.

Евгений Ананьин: «Основная проблема в том, что в наше время в открытом доступе находится огромное количество видеороликов, которые провоцируют молодежь на нарушения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Травматизм – отдельное направление в нашей работе. Планомерно профилактикой занимаются все предприятия железнодорожного транспорта без исключения. Основная проблема в том, что в наше время в открытом доступе находится огромное количество видеороликов, которые провоцируют молодежь на нарушения. Другие – по незнанию, по неосторожности и просто пренебрегая собственной безопасностью – оказываются в опасной зоне, где велика вероятность попасть под колеса состава или быть пораженными электрическим током», – рассказал заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Казанского территориального управления Евгений Ананьин.

Профилактическая работа проходит во всех школах, которые находятся вблизи железной дороги, подчеркнул он.

«С 1 по 31 мая, в преддверии летних каникул, проходит профилактический месячник безопасности “Уступи дорогу поездам!”. Мероприятие проводится на всей сети РЖД. Мы максимально задействовали все свои силы и направляем своих сотрудников для проведения встреч в школах. Мы подготовили ролики, чтобы детям можно было наглядно показать, как правильно себя вести вблизи железной дороги», – объяснил заместитель главного инженера Горьковской железной дороги.

Работа эта проводится вместе с транспортной полицией, транспортной прокуратурой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства.