В РЖД попросили жителей Татарстана сообщать о зацеперах

Сообщать о случаях, когда дети занимаются зацепингом, попросил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

В этом году случаи зацепинга, которые в предыдущие годы были единичными, возросли в разы. В этой связи на каждой станции были выставлены дежурные посты, чтобы пресекать попытки молодежи прокатиться, зацепившись за вагоны, рассказал заместитель главного инженера Горьковской железной дороги.

«Прошу всех, кто стал свидетелем таких случаев, сообщать об этом в экстренные службы по телефону 112», – отметил он.

В пример он привел трагедию, которая произошла 5 мая на станции «Дербышки» – тогда ударило током 14-летнего мальчика, он скончался в больнице. Как позже выяснилось, на эту станцию мальчик приехал с другом. Они оба катались на поездах, зацепившись за вагон. Пока приятели ждали следующий поезд, решили снять видео, как один из них взбирается на поезд. Ребенок залез на зерновоз и был поражен электрическим током. Он упал в междупутье, а друг, испугавшись, убежал.

Евгений Ананьин отметил, что виноваты в таких случаях родители, которые не контролируют своих детей и не пытаются узнать, чем они занимаются.