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Происшествия 14 августа 2026 09:52

В Казани на Тэцевской «Ладу» смяло, когда она влетела в опору ЛЭП

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О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Авторы публикации предполагали, что никто из сидящих в машине не выжил.

Как сообщил «Татар-информу» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Казани, подполковник полиции Айрат Хамидуллин, ДТП произошло по адресу Тэцевская 273А. Водитель «Лады» 14-й модели не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.

«В машине находился лишь водитель. Он выжил, однако находится без сознания», — рассказал Хамидуллин.

#гаи #влетел в столб #дтп казань
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