В Казани на Тэцевской «Ладу» смяло, когда она влетела в опору ЛЭП

О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Авторы публикации предполагали, что никто из сидящих в машине не выжил.

Как сообщил «Татар-информу» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Казани, подполковник полиции Айрат Хамидуллин, ДТП произошло по адресу Тэцевская 273А. Водитель «Лады» 14-й модели не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.

«В машине находился лишь водитель. Он выжил, однако находится без сознания», — рассказал Хамидуллин.