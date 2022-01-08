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Происшествия
8 января 2022  18:27
Полина Шевчук

На видео попал момент ДТП на трассе Казань - Оренбург, где погибли четыре человека

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На видео попал момент ДТП на трассе Казань - Оренбург, где погибли четыре человека

На камеру видеорегистратора попал момент ДТП на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе республики, в котором погибли четыре человека.

На кадрах видно, как белую легковушку заносит на повороте и она на большой скорости врезается в другой автомобиль.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что страшная авария произошла накануне в Альметьевском районе Татарстана. Здесь столкнулись KIA и Volkswagen. Жервами ДТП стали девушка-водитель и три пассажира корейского авто. Всем погибшим было не больше 22 лет.

#смертельное дтп #погибли в дтп
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