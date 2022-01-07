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Происшествия
7 января 2022  19:17
Полина Шевчук

Стало известно, кто погиб в ДТП на трассе Казань - Оренбург

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Стало известно, кто погиб в ДТП на трассе Казань - Оренбург

Установлены личности четверых погибших в ДТП на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

За рулем KIA была 22-летняя жительница Бугульминского района республики. Среди пассажиров – 16-летняя сестра девушки-водителя, а также 22-летние девушка и юноша – оба жители Оренбургской области.

По факту трагедии проводиться проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре Альметьевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на трассе Казань – Оренбург произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

#смертельное дтп #Прокуратура РТ
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