Стало известно, кто погиб в ДТП на трассе Казань - Оренбург

Установлены личности четверых погибших в ДТП на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

За рулем KIA была 22-летняя жительница Бугульминского района республики. Среди пассажиров – 16-летняя сестра девушки-водителя, а также 22-летние девушка и юноша – оба жители Оренбургской области.

По факту трагедии проводиться проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре Альметьевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на трассе Казань – Оренбург произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.