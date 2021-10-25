На въезде в Севастополь с 30 октября установят блокпосты для проверки QR-кодов

С 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом на въезде в Севастополь установят блокпосты, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что туристов в город будут пропускать только при предъявлении QR-кодов, передает РИА Новости.

На время нерабочих дней в городе также закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские. Кафе, рестораны и другие предприятия общепита смогут работать только на вынос и на доставку.

Ситуация с распространением коронавируса в Севастополе осложняется. За минувшие сутки в городе выявили 328 новых заражений. Общее число выявленных за все время пандемии случаев приближается к 37 тысячам.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников.