В шести регионах России начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае уже сегодня, 25 октября, начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября включительно. Соответствующие решения были приняты руководителями регионов, передает РИА Новости.

В Самарской области на две недели прекратят деятельность все организации и индивидуальные предприниматели, помимо больниц, аптек, МФЦ и некоторых других. В этот период посещать крупные торговые центры и рынки, театры, концерты, а также заселяться в гостиницы можно только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном в последние шесть месяцев коронавирусе.

В Нижегородской области в нерабочий период не проводятся массовые мероприятия. Непрерывно действующие организации, системообразующие компании, медицинские и аптечные организации, учреждения социального обслуживания населения, а также органы госвласти и местного самоуправления смогут продолжить свою работу.

Музеи и спортивные учреждения будут открыты, но посещать их можно только по QR-кодам.

С 25 октября в Пермском крае вводятся QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых жителей. При этом не исключается введение с 30 октября режима строгой самоизоляции для не вакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей моложе 60 лет при ухудшении ситуации с коронавирусом.

Власти Новгородской области разрешают работу всем организациям непрерывного цикла. Остальные организации и общественные места также смогут работать, но только при условии допуска на работу сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Заполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 50 процентов. Полностью приостанавливается только деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, бассейнов и спортивных клубов.

В Воронежской области на период нерабочих дней приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и салонов сотовой связи. Полностью запрещена работа ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических салонов и так далее.

Для граждан старше 65 лет, не прошедших вакцинацию, в Курской области вводится самоизоляция. Помимо этого, закрываются все торговые организации, кроме аптек, магазинов, продающих товары первой необходимости, и детских магазинов. Кафе, рестораны и другие учреждения, оказывающие персональные услуги, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, будут работать при условии вакцинации сотрудников и проверки наличия QR-кода у всех посетителей.

Ранее, 20 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочим и рекомендовал главам регионов при необходимости ввести этот режим с 23 октября.