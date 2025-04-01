На венчурном форуме в Казани впервые пройдет ярмарка вакансий

В рамках предстоящего Российского венчурного форума состоится уникальная ярмарка вакансий, ориентированная на студентов и молодых специалистов. Дамир Галиев, руководитель Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, на брифинге в Кабмине РТ подчеркнул значимость этого нововведения для развития технологического предпринимательства.

МГУ, HeadHunter, Высшая школа нефти, «БАРС Груп» и Казанский государственный институт культуры объединились для организации этого события, которое в перспективе соберет более 2 тыс. участников. Галиев акцентировал, что для быстроразвивающихся стартапов критически важен доступ к талантливым кадрам.

«Для стартапов, как правило, всегда большая проблема найти команду. Даже если есть набор основателей, которые составляют костяк команды, нужны люди, которые будут воплощать эту идею. Молодежь, как правило, в этом плане более гибкая, более адаптивная, даже если она учится по другой абсолютно специальности. И основная задача ярмарки вакансий – чтобы как раз-таки эти быстрорастущие молодые технологические компании находили для себя кадры, а те, кому интересно работать в такого рода компаниях, поняли, с кем они могут посотрудничать», – пояснил глава ИВФ РТ.

Галиев также провел параллель между карьерой в стартапе и венчурными инвестициями, отметив, что такой профессиональный путь, подобно «красной дорожке» в известной интеллектуальной игре «Умники и умницы», предлагает уникальные возможности для быстрого роста, хотя и сопряжен с повышенными рисками.