Венчурный форум в Казани соберет более 260 экспертов отрасли из разных стран мира

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С 9 по 11 апреля в Казани состоится 19-й Российский венчурный Форум – ключевое событие в сфере технологического предпринимательства. В этом году он соберет 260 ведущих экспертов из разных стран мира, включая Австрию, Беларусь, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Узбекистан и Францию, рассказал на брифинге в Кабмине РТ директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Форум объединит инвесторов, представителей бизнеса и государственных структур, которые обсудят развитие инновационных проектов на всех стадиях – от стартапов до крупных компаний. В рамках мероприятия запланировано 51 событие, все они будут посвящены различным аспектам венчурного инвестирования и технологического развития.

Форум стартует 9 апреля в Иннополисе, где пройдет обсуждение вопросов финансирования на ранних стадиях и презентация компании-резидента ОЭЗ «Иннополис». В этом году число участников нулевого дня удвоилось и превысило 600 человек.

Основная программа форума откроется 10 апреля на площадке МВЦ «Казань Экспо» с традиционного пленарного заседания. В нем примут участие представители институтов развития, управляющих компаний венчурных фондов и корпораций. Среди ключевых спикеров – министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, генеральный директор Фонда развития малых форм предприятий в научно-технологической сфере Сергей Поляков, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Ключевой темой пленарного заседания станет трансформация Платформы технологического предпринимательства и ее влияние на рынок венчурных и прямых инвестиций.

Ведущими деловой программы выступят признанные отраслевые эксперты. В рамках РВФ также состоятся панельные дискуссии и конференции. Основной фокус будет направлен на венчурный рынок и технологическое предпринимательство – в рамках этого блока, помимо профессиональных дискуссий для инвесторов и участников рынка, состоится специальное мероприятие «От студенческого стартапа до IPO».

Отдельное внимание уделено финансированию компаний поздних стадий и развитию сектора pre-IPO. В обсуждении примут участие представители бирж, pre-IPO-фондов, инвестиционных компаний и платформ, которые поделятся экспертизой в области подготовки компаний к публичным размещениям и привлечению капитала на растущем рынке.

Еще одним знаковым событием форума станет демодень, который соберет на одной площадке 150 перспективных стартапов, отобранных ведущими акселераторами и инвестиционными сообществами. Особый акцент в программе будет сделан на теме новых перспективных рынков, включая рынки дружественных стран, беспилотные авиационные системы, квантовые вычисления, биотехнологии и агротехнологии.

Формат демодня должен позволить не только продемонстрировать достижения стартапов, но и создать площадку для содержательного диалога между разработчиками, инвесторами и отраслевыми экспертами по ключевым направлениям технологического развития.