Заявки на участие в выставке проектов на РВФ подали более тысячи стартапов

Российский венчурный форум в Казани соберет более 5 тыс. участников, при этом количество заявок на участие уже превысило 5,7 тыс. из 25 стран. Директор ИВФ РТ Дамир Галиев на пресс-конференции в Кабмине РТ отметил, что организаторы значительно расширили категории регистрации и улучшили навигацию для гостей мероприятия.

Одним из центральных событий форума станет масштабная выставка технологических проектов, на которую поступило рекордное количество заявок – 1032 из восьми стран. Наибольшую активность проявили представители Москвы (305 заявок), Республики Татарстан (220 заявок) и Ленинградской области (114 заявок).

Особый интерес участников вызвали проекты в сфере искусственного интеллекта, их доля составляет почти 44% от общего количества. Также в лидерах – робототехника и машиностроение (9,4%), агропромышленные и пищевые технологии (7,6%), микроэлектроника и приборостроение (7%).

После строгого отбора для участия в выставке были приглашены 150 наиболее перспективных стартапов, включая 15 иностранных из пяти стран. Их совокупная выручка превышает 9,6 млрд рублей.

Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными разработками, среди которых особого внимания заслуживают строительный 3D-принтер, способный создавать малые архитектурные формы из бетона, а также инновационный двигатель для спутников.

«Даже если вы не являетесь технологическим предпринимателем или инвестором, посещение этой выставки даст вам уникальную возможность увидеть, как стремительно развиваются современные технологии», – отметил генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.

Организаторы уделили особое внимание международному направлению, создав комфортные условия для иностранных проектов, ищущих партнеров на российском рынке. В рамках форума будет работать специальная зона нетворкинга и два pitch-зала, где стартапы получат возможность презентовать свои разработки перед ведущими экспертами и потенциальными инвесторами.

Всего экспозиция форума включает 192 стенда, на которых будут представлены как отобранные проекты, так и экспозиции партнеров мероприятия. Для удобства посетителей все проекты систематизированы по ключевым тематическим направлениям.