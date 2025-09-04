На ВЭФ Шагиахметов обсудил совместные проекты с лидером российского пивоваренного рынка

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Сегодня во Владивостоке на полях Восточного экономического форума состоялась встреча возглавляющего делегацию Татарстана вице-премьера РТ – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова с руководством акционерного общества «АБ ИнБев Эфес», являющегося лидером российского пивоваренного рынка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«АБ ИнБев Эфес» присутствует на российском рынке с 1998 года. Компания обеспечивает более 3,6 тыс. рабочих мест на производстве и свыше 100 тыс. рабочих мест в смежных индустриях – сельском хозяйстве, торговле, общественном питании, индустрии гостеприимства, логистике и других отраслях. Она отдает приоритет локальным отечественным производителям. Уровень локализации закупок превышает 90%.

На встрече стороны обсудили реализацию текущих инвестиционных проектов компании в Татарстане, в том числе – в рамках промышленных парков.

«Предприятие такого масштаба вносит неоценимый вклад в укрепление экономического потенциала Республики Татарстан. Высокий уровень локализации закупок у отечественных производителей и стабильные инвестиции в развитие производства – это именно те факторы, которые способствуют устойчивому росту нашей экономики. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и готовы оказывать поддержку проектам компании», – подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В состав татарстанской делегации вошли представители Министерства экономики РТ, Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирного конгресса татар и Инновационного технопарка «Идея».

Представители Татарстана, в частности, примут участие в мероприятиях форума, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и кооперации, обсудят реализацию проектов на территории республики и вопросы исламского банкинга. Запланировано и подписание соглашений.