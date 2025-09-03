Делегация Татарстана примет участие в X Восточном экономическом форуме

Стенд Татарстана на IX Восточном экономическом форуме

Фото: пресс-служба АИР РТ

С 3 по 6 сентября во Владивостоке будет проходить X Восточный экономический форум (ВЭФ). В его работе примет участие делегация Татарстана, которую возглавит заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

В состав делегации вошли представители ключевых структур региона, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации: Министерства экономики РТ, Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития, Всемирного конгресса татар и Инновационного технопарка «Идея».

Как рассказали в пресс-службе Минэкономики РТ, в рамках форума делегация Татарстана примет участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции», а также в мероприятиях, посвященных национальной модели улучшения делового климата России и инвестиционного развития регионов.

Делегация республики примет участие в мероприятиях форума, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и кооперации.

Кроме того, запланированы встречи с компаниями и организациями по реализации проектов в Татарстане, а также контакты с представителями стран исламского мира, в ходе которых будут рассмотрены вопросы исламского финансирования.

Должно состояться подписание соглашения о сотрудничестве между Инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом. Стороны обсудят совместные проекты в сфере инноваций, высоких технологий и реализации национальных проектов.

Помимо этого, запланировано ознакомление с деятельностью ДВФУ, который является опорным вузом Дальнего Востока и внедряет современные образовательные и научные практики. Особое внимание предполагается уделить развитию исследований в области искусственного интеллекта, включая работу Дальневосточного центра ИИ, созданного совместно со Сбербанком.