Делегация РТ на ВЭФ приняла участие в обсуждении модели целевых условий ведения бизнеса

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ – министром экономики республики Мидхатом Шагиахметовым на X Восточном экономическом форуме во Владивостоке приняла участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ключевой темой встречи стала разработка и реализация Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

С основными докладами по этому вопросу выступили министр экономического развития РФ Максим Решетников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Они рассказали о текущем статусе формирования национальной модели на федеральном уровне и первых результатах разработки дорожных карт для ее достижения на уровне регионов.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В состав татарстанской делегации вошли представители Министерства экономики РТ, Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирного конгресса татар и Инновационного технопарка «Идея».

Представители Татарстана, в частности, примут участие в мероприятиях форума, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и кооперации, обсудят реализацию проектов на территории республики и вопросы исламского банкинга. Запланировано и подписание соглашений.