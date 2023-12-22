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На ускорение строительства новых участков М7 «Волга» выделят около 710 млн рублей
На ускорение строительства новых участков трассы М7 «Волга» будет направлено около 710 млн рублей. Об этом на заседании Кабмина заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«Еще около 710 млн рублей направим на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, в частности — обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны», — доложил глава Кабмина.
Также будет распределено около 570 рублей между Адыгеей, Кабардино-Балкарией, Крымом и Архангельской и Рязанской областями. В Адыгее ресурсы пойдут на ускорение строительства участка Гузерипль — плато Лагонаки, в Кабардино-Балкарии — на реконструкцию части трассы Чегем-2 — Булунгу, в Архангельской области — на капремонт маршрута, ведущего к Коми.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участок автомобильной дороги М7 протяженностью более 300 км в Татарстане войдет в состав М12 «Восток». Накануне состоялось открытие участка скоростной трассы от Москва до Казани протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии приняли участие Президент Владимир Путин и Раис РТ Рустам Минниханов.
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