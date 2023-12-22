На ускорение строительства новых участков М7 «Волга» выделят около 710 млн рублей

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На ускорение строительства новых участков трассы М7 «Волга» будет направлено около 710 млн рублей. Об этом на заседании Кабмина заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Еще около 710 млн рублей направим на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, в частности — обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны», — доложил глава Кабмина.

Также будет распределено около 570 рублей между Адыгеей, Кабардино-Балкарией, Крымом и Архангельской и Рязанской областями. В Адыгее ресурсы пойдут на ускорение строительства участка Гузерипль — плато Лагонаки, в Кабардино-Балкарии — на реконструкцию части трассы Чегем-2 — Булунгу, в Архангельской области — на капремонт маршрута, ведущего к Коми.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участок автомобильной дороги М7 протяженностью более 300 км в Татарстане войдет в состав М12 «Восток». Накануне состоялось открытие участка скоростной трассы от Москва до Казани протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии приняли участие Президент Владимир Путин и Раис РТ Рустам Минниханов.