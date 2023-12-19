Участок трассы М7 протяженностью более 300 км в Татарстане войдет в состав автодороги М12

Участок автомобильной дороги М7 протяженностью более 300 км в Татарстане войдет в состав скоростной трассы М12 «Восток». Об этом на пресс-конференции сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Впоследствии участок трассы М7 войдет в состав скоростной автомагистрали М12. На этом участке дорога уже не будет называться М7, там будет другое название на указателях – “Восток”», – рассказал спикер.

В Татарстане в 2018 году завершили реконструкцию М7 от Казани до Набережных Челнов — около 210 км. После этого было принято решение по расширению с двух до четырех полос участков дороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, которые проходят по территории Тукаевского, Мензелинского и Актанышского районов.

«На участке М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном сейчас идет реконструкция. На основном ходу трассы ведутся земляные работы, также дорожники переустраивают коммуникации и устраивают водопропускные трубы. Земляные работы выполнены на 65%, устройство дорожной одежды – на 12% от общего объема работ», – отметил Мингазов.

Кроме того, по его словам, на участке протяженностью 96,4 км строятся шесть мостов протяженностью от 47 до 223 метров и реконструируются существующие сооружения. На автодороге также построят 11 транспортных развязок и 11 путепроводов. Сейчас работы ведутся на 10 путепроводах и 10 развязках.

На участке с 861-го по 987-й км идет строительство надземных пешеходных переходов. Всего предусмотрено возведение 22 искусственных сооружений, на 13 из которых уже собрано пролетное строение.

Мингазов подчеркнул, что на всех объектах ремонта, реконструкции и строительства ведется строгий контроль качества. Для этого используется технологичное специализированное лабораторное оборудование, причем упор делается на отечественного производителя, заметил спикер.

Так, на строительных объектах появились передвижные лабораторные модули, изготовленные российским производителем и оснащенные оборудованием отечественного производства. Сервисное обслуживание российского оборудования намного быстрее, не надо ждать комплектующих из других стран, уточнил начальник управления.

«Обращаемся к местным производителям. Подрядные организации работают и с оборудованием, которое есть, но постепенно обновляют на отечественное. Например, на участках реконструкции М7 установлены три асфальтобетонных завода Колокшанского агрегатного завода», – заключил он.