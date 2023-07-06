На Урале задержана заведующая детсадом, куда ходил погибший 6-летний мальчик

В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после смерти 6-летнего мальчика, задержана сотрудница детсада, а также ведущий специалист отдела опеки и попечительства, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, также задержана исполняющая обязанности заведующей детского сада, который посещал мальчик. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Следствие считает, что задержанные знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли другие меры согласно должностным инструкциям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поиски пропавшего 6-летнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге в конце июня. Поисками ребенка занимались более полутора тысяч специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже.

Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала это, продолжая получать ежемесячные выплаты на содержание и опекунство.