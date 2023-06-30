В Екатеринбурге суд арестовал женщину-опекуна по обвинению в убийстве 6-летнего ребенка

Чкаловский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал опекуна найденного погибшим шестилетнего мальчика, передает ТАСС.

Опекуна погибшего мальчика обвинили в истязании, убийстве и мошенничестве.

Согласно решению суда, женщину отправили под стражу на срок 1 месяц и 29 дней, до 26 августа.

Само заседание прошло в закрытом режиме.

По данным агентства, женщина утверждает, что это был несчастный случай.