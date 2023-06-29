В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего шестилетнего мальчика, сообщает ТАСС.

По данным агентства, тело ребенка нашли утром 29 июня.

По данным следствия, мальчик умер несколько месяцев назад.

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что факт гибели ребенка oпекуном был скрыт от сoтрудников структур, oсуществляющих кoнтроль над oпекаемыми детьми.

В то же время, сами указанные сотрудники не предприняли мер по установлению обстоятельств жизни ребенка в семье опекуна.

Помимо уже заведенного дела об убийстве малолетнего также дано указание о возбуждении дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.