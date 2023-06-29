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В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка
В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего шестилетнего мальчика, сообщает ТАСС.
По данным агентства, тело ребенка нашли утром 29 июня.
По данным следствия, мальчик умер несколько месяцев назад.
Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Отмечается, что факт гибели ребенка oпекуном был скрыт от сoтрудников структур, oсуществляющих кoнтроль над oпекаемыми детьми.
В то же время, сами указанные сотрудники не предприняли мер по установлению обстоятельств жизни ребенка в семье опекуна.
Помимо уже заведенного дела об убийстве малолетнего также дано указание о возбуждении дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.
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