На ул.Яруллина и Декабристов в Казани ограничено движение

Из-за коммунальной аварии по ул.Декабристов, №83 ограничено движение транспорта по этому участку улицы и ул.Яруллина. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

Движение по второму участку частично перекрыто из-за воды, излившейся на проезжую часть из поврежденного участка сети.

В устранении аварии задействованы 15 единиц техники и пять бригад аварийной службы «Водоканала».

Как сообщило МУП, из-за аварии в нескольких домах отключили воду либо понизили ее давление.