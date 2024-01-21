news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Общество 21 января 2024 16:52

На ул.Яруллина и Декабристов в Казани ограничено движение

Скопировать ссылку

Из-за коммунальной аварии по ул.Декабристов, №83 ограничено движение транспорта по этому участку улицы и ул.Яруллина. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

Движение по второму участку частично перекрыто из-за воды, излившейся на проезжую часть из поврежденного участка сети.

В устранении аварии задействованы 15 единиц техники и пять бригад аварийной службы «Водоканала».

Как сообщило МУП, из-за аварии в нескольких домах отключили воду либо понизили ее давление.

#ограничение движения #авария на водопроводе
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2