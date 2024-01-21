Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На ул.Яруллина и Декабристов в Казани ограничено движение
Из-за коммунальной аварии по ул.Декабристов, №83 ограничено движение транспорта по этому участку улицы и ул.Яруллина. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.
Движение по второму участку частично перекрыто из-за воды, излившейся на проезжую часть из поврежденного участка сети.
В устранении аварии задействованы 15 единиц техники и пять бригад аварийной службы «Водоканала».
Как сообщило МУП, из-за аварии в нескольких домах отключили воду либо понизили ее давление.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»