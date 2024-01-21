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Новости Татарстана и Казани
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В Казани отключат воду по трем улицам из-за аварии на водопроводе по ул.Декабристов
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Из-за аварии на водопроводе по ул.Декабристов, №83 в ряде домов отключено водоснабжение. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Без воды останутся жители следующих домов:
— ул. Проточная, 6, 8, 8а, 8Б/1, 10к.1, 10к.100.
— ул. Чистопольская, 46А, 46, 48.
Кроме того, в нескольких домах по проспекту Амирхана понизят давление: 12Д, 12Е, 14А, 14Б.
Автоцистерны с водой будут направляться по заявкам жителей. Обращение можно оставить по номеру +7(843)231-62-60.
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