В Казани отключат воду по трем улицам из-за аварии на водопроводе по ул.Декабристов

Из-за аварии на водопроводе по ул.Декабристов, №83 в ряде домов отключено водоснабжение. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Без воды останутся жители следующих домов:

— ул. Проточная, 6, 8, 8а, 8Б/1, 10к.1, 10к.100.

— ул. Чистопольская, 46А, 46, 48.

Кроме того, в нескольких домах по проспекту Амирхана понизят давление: 12Д, 12Е, 14А, 14Б.

Автоцистерны с водой будут направляться по заявкам жителей. Обращение можно оставить по номеру +7(843)231-62-60.