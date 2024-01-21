В Казани затопило улицу Яруллина, на время аварийных работ ее закрыли

В связи с прорывом коммуникаций центрального водоснабжения на улице Яруллина ограничили проезд, сообщают в городской Госавтоинспекции.

«На время проведения экстренных, аварийных работ ограничен проезд от улиц Мулланура Вахитова до Комсомольской», – указали в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники «Водоканала» и дорожных служб.

Водителей просят заранее планировать и выбирать маршрут движения. При проезде к данному участку необходимо снизить скорость движения и быть внимательными.