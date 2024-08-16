На ул.Воровского в Казани построят базу коммунального обслуживания за 580 млн

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На улице Воровского в Казани развернется строительство базы для оказания услуг в сфере коммунального обслуживания. На первый этап работ будет направлено более 580 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Работы должны быть проведены до 31 июля 2025 года. Подрядчику предстоит провести земляные, свайные работы, устройство фундаментов, возведение несущих конструкций, ограждений, кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы, устройство сетей, монтаж оборудования и другие.

Средства на строительство базы выделены из федерального и республиканского бюджетов. Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана.

Площадь земельного участка составляет 23 948 квадратных метров. Ожидается, что на территории базы разместятся КПП, административно-бытовой корпус, ремонтный блок, склад для хранения реагентов и пескосоляной смеси, склад автотранспортной службы, закрытая контейнерная площадка для ТБО, станция хранения и заправки жидким реагентсом и трансформаторная подстанция.

Напомним, что в июне проект склада автотранспортной службы и КПП на уллице Воровского прошел экспертизу.