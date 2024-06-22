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Экономика 22 июня 2024 06:30

Проект нового склада автотранспортной службы в Казани прошел экспертизу

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Проект нового склада автотранспортной службы в Казани прошел экспертизу
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект строительства склада автотранспортной службы и КПП на улице Воровского в Казани прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано в Едином госреестре заключений.

Застройщиком площадки выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. Помимо строительных работ, предстоит провести благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что информация о планах по строительству склада и КПП появилась в июне прошлого года. Тогда стало известно, что стоимость работ составит более 90 млн рублей. Общая площадь участка, на котором разместится объект, составляет порядка 24 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на пересечении улицы Воровского и проспекта Фатыха Амирхана, сообщал ранее «Татар-информ», планируется строительство нового транспортного узла.

#Строительство #склад
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