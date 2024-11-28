На улице Васильченко в Казани строят новую перекачивающую насосную станцию

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана продолжается строительство перекачивающей насосной станции №5. Завершить возведение объекта предполагается в мае будущего 2025 года, а ввести его в эксплуатацию планируется в следующем отопительном сезоне. Строящуюся станцию сегодня осмотрел глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Насосная станция строится на магистральном тепловоде №11. К нему на сегодняшний день подключены 352 многоквартирных дома Кировского и Московского районов города, рассказал директор Казанских тепловых сетей — филиала АО «Татэнерго» Асхат Шаханов.

Фото: kzn.ru

Некоторые из этих домов не оснащены автоматизированными узлами погодного регулирования, тепло в них распределяют элеваторы. При 20–25-градусных морозах они не обеспечивают здания необходимым количеством теплоносителя, и в результате батареи остывают. Запуск новой станции позволит улучшить параметры теплоснабжения домов с устаревшими узлами погодного регулирования.

Шаханов также обратил внимание на то, что строятся новые дома и число потребителей энергии магистрального тепловода №11 растет, а увеличить его диаметр возможности нет. Наличие этой проблемы также поспособствовало принятию решения о строительстве перекачивающей насосной станции №5.

На данный момент станция построена на 75%: возведено здание, смонтированы трубопроводы и технологическое оборудование. Продолжается монтаж автоматизации, инженерных систем и электротехнического оборудования.

Фото: kzn.ru

«Важный объект для городского хозяйства и казанцев. Необходимость такой комплексной системы жители начинают понимать только тогда, когда батареи становятся не такими теплыми. Для Кировского и Московского районов этот объект станет судьбоносным. Было много жалоб от жителей Ягодной слободы о недостаточно горячих батареях. Ввод в эксплуатацию станции поможет улучшить подачу теплоснабжения», — заметил в свою очередь Ильсур Метшин.

Для дальнейшего подключения новых объектов к системам теплоснабжения в 2025 году предполагается закольцевать магистральный тепловод №11. «Мы начинаем работу уже в этом году. Выходим на улицу Кулахметова, спускаемся по улице Батыршина и Ягодной слободе, выходим на улицу Вахитова и создаем кольцо по обеспечению надежного теплоснабжения жителей», — пояснил директор Казанских тепловых сетей.

Перекачивающая насосная станция №5 стоит на обратном трубопроводе, назначение которого – возврат уже остывшего теплоносителя к ТЭЦ-3. Станция имеет четыре насосных агрегата (три основных и один резервный) производительностью 2500 куб. метров в час каждый и напором 55 метров водяного столба. Срок эксплуатации насосов составляет от 20 до 30 лет. Предпочтение отдается российской технике: насосное оборудование произведено в Екатеринбурге, автоматика создана в Московской области, программное обеспечение разрабатывает ООО «ТатАисЭнерго».