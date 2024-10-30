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Общество 30 октября 2024 19:39

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Васильченко из-за строительства

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В столице Татарстана с 7 ноября до 31 декабря 2024-го частично ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Васильченко.

Уточняется, что в этот период времени закроют участки дороги и тротуара в районе здания №2л.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, такая мера необходима для строительства насосной станции.

Напомним, что 4 ноября в Казани также ограничат движение на некоторых участках из-за крестного хода.

#ограничение движения #Казань
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